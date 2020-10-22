В российских регионах зафиксирован ажиотажный спрос на противовирусные препараты и антибиотики. Граждане впрок запасаются лекарствами для профилактики коронавируса. Между тем медики и фармацевты советуют идти в аптеку нужно только с рекомендацией врача. Более того, предупреждают эксперты, ажиотаж вокруг противовирусных препаратов уже привел к нехватке некоторых лекарств.

В российских регионах зафиксирован ажиотажный спрос на противовирусные препараты и антибиотики. Граждане впрок запасаются лекарствами для профилактики коронавируса. Между тем медики и фармацевты советуют идти в аптеку нужно только с рекомендацией врача. Более того, предупреждают эксперты, ажиотаж вокруг противовирусных препаратов уже привел к нехватке некоторых лекарств.Напуганные граждане опустошают прилавки аптек в Оренбургской области. Глава местного Минздрава Татьяна Савинова попыталась образумить земляков и призвала отказаться от закупки лекарств про запас и без рецепта врача.По ее словам, продажи противовирусных препаратов выросли в несколько раз, а по некоторым – в 11. "Ажиотажный спрос связан с тем, что покупаются препараты на всякий случай, про запас, как весной гречку покупали, так сейчас противовирусные препараты", – объяснила она.Злопупотребление лекарствами может привести к невосприимчивости организмом антибиотиков, предупредила Савинова. Глава оренбургского Минздрава попросила людей отказаться от самолечения.Едва справляются с наплывом посетителей и пермские аптеки. По словам министра здравоохранения Пермского края Елены Струевой, трехмесячный запас противовирусных препаратов сейчас тратится за пару недель.В Новосибирской области схожая проблема. Руководитель местного Росздравнадзора Елена Хрусталева предупредила: неконтролируемый прием препаратов формирует у организма устойчивость к антибиотикам – в дальнейшем заболевание будет лечить сложнее.Как сообщает , в Красноярском крае зафиксирован повышенный спрос на противовирусный препарат "Арбидол". "Это лекарство Минздравом РФ при лечении гриппа, ОРВИ и легкой формы коронавируса", – отмечают журналисты.Несмотря на ажиотаж, дефицита лекарств не будет. В местных аптеках препарата достаточно. "Кроме того, на край зарезервирована крупная партия "Арбидола" – 45 тысяч упаковок, ее поступление ожидают 28 октября", – пишет "Газета.ру".Нездоровый спрос наблюдается и в Приморье. Корреспондеты "Восток-Медиа" побывали в нескольких аптеках, но так и не смогли купить "Арбидол"."Врачи назначают именно его, ну и рекламируют его активно, многие приходят купить на всякий случай, даже если им еще не назначен этот препарат, вот и получилось, что спрос превысил предложение", – так ситуацию местным журналистам описал один из сотрудников аптеки", – рассказад сотрудник оддной из аптек.Главврач ОГБУЗ "Иркутский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Павел Поленов призвал прекратить ажиотаж вокруг антибиотиков, ведь их может нехватить заболевшим людям. По его словам, паника порождает дефицит препаратов.Такого же мнения придержится главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина. Лекарства нужны тем, кто работает с больными коронавирусом, а обычному человеку достаточно соблюдать меры предосторожности – носить маску, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки, посоветовала она.