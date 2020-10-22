Эпидситуация по коронавирусу в регионе осложняется и даже вызывает озабоченность у органов власти, но вводить жёсткие ограничительные меры чиновники пока не планируют. Очередной

Эпидситуация по коронавирусу в регионе осложняется и даже вызывает озабоченность у органов власти, но вводить жёсткие ограничительные меры чиновники пока не планируют. Очередной еженедельный брифинг по эпидемиологической обстановке в области Белый дом впервые провёл в формате онлайн. И журналисты это мероприятие ждали, потому что буквально вчера в ЗакСобрании на комитете по соцполитике и здравоохранению директор