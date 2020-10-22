Новости Белоруссии не могут порадовать ни того, кто желал бы победы недовольных действующей властью, ни того, кто хотел бы видеть окончательное подавление протестующих. Однако, уверены эксперты, Александр Лукашенко и его окружение начали постепенно готовить общественность к реализации второго варианта.

Новости Белоруссии не могут порадовать ни того, кто желал бы победы недовольных действующей властью, ни того, кто хотел бы видеть окончательное подавление протестующих. Однако, уверены эксперты, Александр Лукашенко и его окружение начали постепенно готовить общественность к реализации второго варианта.Аналитик Максим Стефанович проанализировал эфир государственного телевидения Белоруссии и пришел к выводу, что телеканалы готовят своих зрителей к скорым переменам. Большинству протестующих они явно не понравятся.Все чаще в эфире слышны оскорбления и откровенные угрозы в адрес оппонентов действующему режиму. А ключевой мыслью, которую пытались донести до зрителей ведущие, оказалось заявление о якобы радикализации протеста.Все это может указывать на то, уверены аналитики, что народ осторожно подводят к мысли о необходимости жесткого разгона протестов. Людей хотят убедить в том, что на улицы выходят только бандиты, которых необходимо срочно усмирить, в том числе и с применением оружия, если это понадобится.После того, как Александр Лукашенко объявил о своей победе на выборах президента страны, а государственное телевидение фактически стало на его сторону в информационном противостоянии с недовольными, многие люди перестали видеть в телевидении источник информации. Новые данные они предпочитают черпать из интернета.Тем не менее, эксперты признают, что именно госканалы могут дать понять, какие настроения царят во власти. И то, что аналитики увидели в эфире в последние дни, говорит о готовности официального Минска действовать жестко.