Он проработал на посту директора департамента региональной политики меньше года.
Он проработал на посту директора департамента региональной политики меньше года.
Стало известно, что 6 ноября - его последний рабочий день в этой должности.
Напомним, что департамент региональной политики во Владимирской области был образован только 1 февраля текущего. Н
овое ведомство было призвано осуществлять полномочия и функции комитета внутренней политики и комитета общественных связей и СМИ.
И 8 месяцев спустя покидает, ничем особенным себя не проявив.