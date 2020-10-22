Он проработал на посту директора департамента региональной политики меньше года.

Он проработал на посту директора департамента региональной политики меньше года.Стало известно, что 6 ноября - его последний рабочий день в этой должности.Напомним, что департамент региональной политики во Владимирской области был образован только 1 февраля текущего. Новое ведомство было призвано осуществлять полномочия и функции комитета внутренней политики и комитета общественных связей и СМИ.И 8 месяцев спустя покидает, ничем особенным себя не проявив.