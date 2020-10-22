Устали ждать помощи от властей в восстановлении кладбища. Жители деревни Гонобилово в Судогодском районе жалуются на бездействие местных чиновников. Люди говорят, что десятки лет здешний

Устали ждать помощи от властей в восстановлении кладбища. Жители деревни Гонобилово в Судогодском районе жалуются на бездействие местных чиновников. Люди говорят, что десятки лет здешний погост никто не облагораживал. Судогодский район Елена Шумилова, жительница д. Гонобилово: Власти не чистят, мусор не вывозят. Ограды тут нет. Сухие деревья не убирают. Ничего не делается. Инициативу проявляют только