Сотрудники уголовного розыска УМВД по Ивановской и Владимирской области задержали двух жителей города Шуи 26 и 30 лет.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Ивановской и Владимирской области задержали двух жителей города Шуи 26 и 30 лет.В гараже обнаружен внедорожник стоимостью около двух миллионов рублей, который несколько дней назад был похищен у 37-летнего жителя города Коврова. Есть данные, что подозреваемые арендовали гараж под «отстойник». Где планировали разобрать авто на комплектующие. В аналогичном боксе в городе Шуе Ивановской области обнаружили уже разукомплектованный автомобиль.Изъято также дорогостоящее оборудование, позволяющее дистанционно вскрывать автомобильные замки иномарок и несанкционированно запускать двигатели, а также блокировать приспособления для обнаружения и подавления радио и GPS- сигналов, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Возбуждено уголовное дело, есть основания полагать, что фигуранты причастны к другим преступлениям на территории Владимирской и Ивановской областей.