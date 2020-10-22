Акция «Утилизация» в магазинах «Эльдорадо». Сеть магазинов электроники и бытовой техники предлагает покупателям удобный процесс покупки, выгодные цены и популяризирует бережное отношение

Акция «Утилизация» в магазинах «Эльдорадо». Сеть магазинов электроники и бытовой техники предлагает покупателям удобный процесс покупки, выгодные цены и популяризирует бережное отношение к природе. Ведь техника, вышедшая из эксплуатации может нанести значительный вред экологии. С 2010 года сеть магазинов «Эльдорадо» регулярно проводит акцию «Утилизация». Дмитрий Яхругин, директор магазина: Техника стала неотъемлемой частью нашей жизни, она