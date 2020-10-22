Президент Александр Лукашенко готовит изменения в Конституцию. Кремлю следует контролировать ситуацию: белорусский лидер может прописать в обновленном основном законе отказ от Союзного государства с Россией, предупреждает эксперт, политический активист Роман Зыков.

Президент Александр Лукашенко готовит изменения в Конституцию. Кремлю следует контролировать ситуацию: белорусский лидер может прописать в обновленном основном законе отказ от Союзного государства с Россией, предупреждает эксперт, политический активист Роман Зыков.По его мнению, в обновленной белорусской конституции не будет ни строчки о Союзном государстве. Из-за того, что Москва не давит на Минск, Лукашенко продолжает вести независимую политику, сожалеет Зыков.Эксперт напомнил о недавних словах белорусского лидера. Лукашенко заявил, что если народ поддержит вступление республики в НАТО, то он не будет препятствовать. А что будет, если люди выскажутся за интеграцию с Россией, задается вопросом Зыков.На такой вопрос Лукашенко не отвечает, потому что намерен оторвать Белоруссию от России, считает эксперт. Запад воспринимает Батьку как своего человека и не вводит против него жестких санкций, заявил Зыков в эфире радио "Аврора"."Лукашенко действует в интересах Запада, он антироссийский", – сказал активист.Ранее военный эксперт Александр Алесин объяснил интерес Кремля в белорусской конституционной реформе. Москва хочет, чтобы там был прописан пункт о союзе и культурной общности с Россией, заявил политолог.Лукашенко не устраивает российское руководство, которое хочет видеть в Белоруссии более вменяемую власть, убежден Алесин. "Чтобы существовала хотя бы видимость наличия сдержек и противовесов, разделения властей, участия в управлении государством элит", – рассказал эксперт.Александр Лукашенко анонсировал конституционную реформу в разгар массовых протестов. Предстоящие изменения белорусский лидер обсуждал в ходе визита к политзаключенным в минском СИЗО КГБ. Реформа призвана перераспределить полномочия от президента к другим ветвям власти.Лукашенко объявил о готовности передать полномочияПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции. «Приходите, садитесь — и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам сво...— ГлавТвит (@GlavTW)