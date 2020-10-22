Энергосбыт Волга публикует результаты производственной деятельности за три квартала 2020 года.

Энергосбыт Волга публикует результаты производственной деятельности за три квартала 2020 года.За отчётный период на розничном рынке Владимирской области доля ООО «ЭСВ» составила 59,51%, что на 2,37% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Доля рынка на территории РФ составила 0,3%. Объём реализации электроэнергии на розничном рынке за 9 месяцев 2020 года составил 2540 млн кВт*ч, что на 0,3% выше, чем за тот же период в 2019 году.Клиентская база по итогам трёх кварталов 2020 года увеличилась на 1,23% относительно аналогичного периода 2019 года в связи с расторжением гражданами договоров энергоснабжения с управляющими компаниями и переходом на прямые расчёты с гарантирующим поставщиком.Объём реализации электроэнергии на розничным рынке Владимирской области сохранился на уровне прошлого года, с незначительным ростом менее процента. При этом стоит отметить увеличение потребления электроэнергии населением: за 9 месяцев объём реализации составил 521,7 млн кВт*ч, что на 8,4% выше показателей 2019 года. Ключевым фактором такого роста является массовая установка в регионе счетчиков электроэнергии типа «Фобос», которые позволяют дистанционно снимать показания и исключают неточности при передаче данных потребителями.Вместе с ростом числа клиентов увеличивается и популярность дистанционных сервисов компании. Число пользователей личного кабинета физических лиц в августе 2020 года превысило отметку в 60 тысяч абонентов. В сентябре количество скачиваний мобильного приложения «Мой Энергосбыт Волга» превысило 10 тысяч.Для оплаты квитанций без комиссии клиенты компании могут воспользоваться удобными дистанционными сервисами: «Личным кабинетом», формой «Оплатить квитанцию онлайн» на сайте компании или мобильным приложением «Мой Энергосбыт Волга». Приложение «Мой Энергосбыт Волга» повторяет все функции личного кабинета. Кроме того, пользователи мобильного сервиса могут получать push-уведомления о важных событиях по лицевому счёту. Например, о периоде передачи показаний приборов учёта либо о необходимости погасить задолженность во избежание штрафных санкций за просрочку платежа.В целях предупреждения распространения и обеспечения мер защиты от коронавирусной инфекции компания просит клиентов посещать офисы только в случае крайней необходимости, если решение вопроса невозможно по другим каналам связи. Энергосбыт Волга напоминает клиентам о необходимости использования при этом защитных средств.