Автомобили разбирали в арендованных гаражах, комплектующие продавали.

Уголовный розыск Ивановской и Владимирской областей задержал двух жителей Шуи, которых подозревают в угоне дорогих иномарок. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.Шуяне 26 и 30 лет на территории 33-го региона арендовали гараж, чтобы использовать в качестве «отстойника». Здесь они планировали снять с машины навигационную систему, разобрать транспортное средство и продать комплектующие на запчасти.В одном из таких боксов нашли внедорожник ценой в 2 млн рублей, который несколько дней назад был похищен у жителя Коврова.В гараже, который злоумышленники сняли в Шуе, оперативники нашли уже разобранный автомобиль. Кроме этого, у мужчин найдено дорогостоящее оборудование для угона машин и подавления радио и GPS-сигналов маячков.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Устанавливается причастность угонщиков к другим аналогичным преступлениям.