В одном из отделений регистрации транспортных средств ГИБДД, расположенном на юге Москвы проведено масштабное благоустройство прилегающей территории...

Столичная Госавтоинспекция постоянно совершенствует качество предоставления услуг населению.В одном из отделений регистрации транспортных средств ГИБДД, расположенном на юге Москвы проведено масштабное благоустройство прилегающей территории. Речь идет о подразделении ГИБДД, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2 стр. 3. Подъезд к подразделению теперь осуществляется со стороны Варшавского шоссе, дом 45.Площадка осмотра транспортных средств, ранее находившаяся на значительном удалении от подразделения теперь расположена в непосредственной близости. К подразделению Госавтоинспекции организован удобный подъезд и большое, а самое главное бесплатное парковочное пространство.Общая площадь благоустроенной территории составила порядка 400 квадратных метров. Организован прием граждан с ограниченными физическими возможностями – обустроен удобный пандус, специальная кнопка вызова, а также вместительное парковочное пространство для данной категории участников дорожного движения.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81