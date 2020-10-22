В одном из отделений регистрации транспортных средств ГИБДД, расположенном на юге Москвы проведено масштабное благоустройство прилегающей территории...
Столичная Госавтоинспекция постоянно совершенствует качество предоставления услуг населению.
В одном из отделений регистрации транспортных средств ГИБДД, расположенном на юге Москвы проведено масштабное благоустройство прилегающей территории. Речь идет о подразделении ГИБДД, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 2 стр. 3. Подъезд к подразделению теперь осуществляется со стороны Варшавского шоссе, дом 45.
Площадка осмотра транспортных средств, ранее находившаяся на значительном удалении от подразделения теперь расположена в непосредственной близости. К подразделению Госавтоинспекции организован удобный подъезд и большое, а самое главное бесплатное парковочное пространство.
Общая площадь благоустроенной территории составила порядка 400 квадратных метров. Организован прием граждан с ограниченными физическими возможностями – обустроен удобный пандус, специальная кнопка вызова, а также вместительное парковочное пространство для данной категории участников дорожного движения.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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