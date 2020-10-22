С шестого этажа здания Следственного комитета УВД по Восточному административному округу Москвы выпал 33-летний гражданин Киргизии, передает . Мужчина выжил, его экстренно доставили в ..

С шестого этажа здания Следственного комитета УВД по Восточному административному округу Москвы выпал 33-летний гражданин Киргизии, передает "". Мужчина выжил, его экстренно доставили в больницу. Проводится проверка по факту произошедшего. По предварительным данным иностранца вызвали для разговора со следователе. ЧП произошло в коридоре во время ожидания беседы.