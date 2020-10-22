Изменение в налогообложении. Налог на имущество организаций с 21-го года будут начислять в зависимости от кадастровой стоимости. Перейти региону на новую систему налогообложения

Изменение в налогообложении. Налог на имущество организаций с 21-го года будут начислять в зависимости от кадастровой стоимости. Перейти региону на новую систему налогообложения рекомендовало Министерство финансов. Свои предложения по поводу нового закона на сентябрьском Заксобрании представил губернатор. Сипягин предложил брать с бизнесменов в качестве налога по 1,5% от кадастровой стоимости имущества. Коснуться это должно владельцев