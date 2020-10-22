Эксперты страховой компании «Согласие» составили рекомендации по выгодной покупке полиса страхования дома и квартиры.

Эксперты страховой компании «Согласие» составили рекомендации по выгодной покупке полиса страхования дома и квартиры. Если применить комбинацию параметров, влияющих на цену, снижение стоимости может составить в среднем до 40%.К примеру, в «Согласии» средняя премия по страхованию квартиры* – 4500 руб., дома** – 5500 руб. Выгода для клиента, у которого не было страховых случаев ранее, составит от 5% до 20% в зависимости от длительности безубыточного периода. Еще 20% можно сэкономить, если в «Согласии» по каско застрахован автомобиль клиента. Франшиза позволяет сократить стоимость полиса на 2-15% (в зависимости от ее размера). Десятую часть стоимости можно исключить из расходов при наличии охраны и (или) пожарной сигнализации.По оценке экспертов «Согласия», в целом по России застраховано 11% жилья (17% домов и 8% квартир). Владельцы квартир преимущественно заключают договоры страхования отделки, домашнего имущества и гражданской ответственности перед соседями. Особенно актуально страхование отделки и гражданской ответственности в новостройках. Собственники домов в первую очередь страхуют конструктивные элементы с отделкой и оборудованием.Основной ущерб недвижимости россиян наносят стихийные бедствия и пожары – на них в совокупности приходится более 60% убытков. Стихийные бедствия являются причиной 33,8% страховых случаев, пожары – 29,1%. Аварии отопительных, водопроводных и канализационных систем случаются реже – это 18,9% происшествий. Чуть меньшую долю (18,2%) занимают противоправные действия третьих лиц, то есть взлом, кражи и другой ущерб, нанесенный застрахованному имуществу злоумышленниками. При этом самым «пожароопасным» периодом в течение недели является начало выходных – в субботу частота пожаров достигает 1,27%. Пик противоправных действий третьих лиц приходится на пятницу и субботу (частота убытков 1,14%), а бытовых аварий – на начало рабочей недели, понедельник (1,24%).ПараметрыВыгода при страховании квартиры*Выгода при страховании дома**4 года безубыточного страхования и более900 руб..1 100 руб.Наличие полиса каско900 руб.1 100 руб.Франшиза 15 тыс. руб.225 руб.225 руб.Наличие охраны/пожарной сигнализации450 руб.450 руб..*при расчете использовались следующие параметры: страхование внутренней отделки и инженерного оборудования квартиры в кирпичном многоквартирном доме на сумму 1 млн. руб.**при расчете использовались следующие параметры: страхование конструктивных элементов, внутренней отделки и инженерного оборудования дома смешанного типа (из кирпича и дерева) с источником огня на сумму 1 млн. руб.Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».Пресс-служба страховой компании «Согласие»т. +7 (495) 739 01 01, доб. 76516E-mail: ; ;