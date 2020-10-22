Образовательная деятельность частично приостановлена в 18 образовательных учреждениях.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 22 октября, замгубернатора Сергей Шевченко провёл по текущей ситуации с пандемией коронавируса в области.Касаемо образования он пояснил, что в регионе частично закрыты 18 школ.«Пять в Александровском районе. Охват - 227 человек. Шесть в Муроме — 252. Три в Вязниковском районе — 73. По одному учреждению в Гусь-Хрустальном — 90, Селивановском и Суздальском районах — 42 человека», — отметил он.Общее количество людей, которых коснулись карантинные меры - 684 человека.