Руководство региона ищет директора на вакантную должность.
С 1 ноября в регионе начнёт работу Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Новое подразделение создано в результате реформирования структуры обладминистрации. Теперь руководство региона ищет директора на вакантную должность.
Требования к кандидатам:
высшее образование по одному из направлений: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом», «Юриспруденция», «Экономика», «Организация работы с молодёжью», а также стаж государственной гражданской службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет;знание основ управления и обеспечения охраны прав и законных интересов молодых граждан;всесторонняя работа с молодёжью. От профилактики наркомании до решения жилищных проблем;готовность к реализации мер по улучшению демографии; развитие НКО в регионе.
Список длинный и заканчивается прочими функциями, которыми должен обладать чиновник.
Предпочтение будут отдавать людям, которые имеют опыт работы на руководящих должностях в указанной сфере.
Желающим необходимо представить следующие документы:
1. Заявление на обработку персональных данных;
2. Заполненную и подписанную анкету по форме, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа.
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
– копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении учёной степени, учёного звания.
Добавим, что будущему рулевому молодёжной политикой запрещается заниматься предпринимательской деятельностью. И лично, и через доверенных лиц.
Документы представляются кандидатом лично в комитет государственной и муниципальной службы администрации области, либо направляются по электронке: [email protected]
в срок до 6 ноября.