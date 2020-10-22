Владимир Путин ответил на вопросы по поводу санкций, которые Запад ввел после инцидента с Алексеем Навальным. Ограничения коснулись директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Владимир Путин ответил на вопросы по поводу санкций, которые Запад ввел после инцидента с Алексеем Навальным. Ограничения коснулись директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергей Кириенко.По словам политика, обвинения западных стран и санкции против окружения его не задевают. Как отметил президент, он при осуществлении своих полномочий является функцией по обеспечению интересов российского народа. "Меня это не колышет", – заявил Владимир Путин.Напомним, всем, кто попал под санкции, запрещен въезд на территорию ЕС и даже транзит через эти страны. Также активы и средства, находящиеся в банках и на европейских счетах, замораживаются.Во время беседы с журналистами Владимир Путин заявил, что Россия не против расследования ситуации, которая сложилась вокруг Алексея Навального. Президент отметил, что западные партнеры отказываются предоставить нашим правоохранительным органам данные, официально подтверждающие факт отравления оппозиционера. И только на основании официальных бумаг и биологического материала российские правоохранители имеют право возбуждать уголовное дело.Политик добавил, что если бы власти России действительно бы хотели отравить блогера, то вряд ли бы выпустили на лечение. По словам Владимира Путина, он лично поспособствовал переправке Алексея Навального в Германию, как только к нему обратила супруга "фигуранта". Президент сразу же обратился в Генпрокуратуру с просьбой уточнить возможность отъезда оппозиционера.