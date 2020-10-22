Он призвал жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Исполняя свои полномочия, власти Владимира принимают необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, передаёт пресс-служба слова Андрея Шохина.«Мы благодарны врачам и всем медицинским работникам за квалифицированную помощь нашим жителям. Прошу всех помнить простое житейское правило: болезнь лучше предупредить, чем болеть и лечиться», - обращается мэр Владимира к горожанам.Далее владимирцев призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и другие рекомендации.«Отдельно обращаюсь к владимирцам старшего поколения. Вам непросто соблюдать режим самоизоляции, но ваши мудрость и ответственность одолеют любые неурядицы. В жизни бывало немало трудностей - переживем и эту», - уверен Андрей Шохин.Завершается послание благодарностью тем, кто соблюдает правила Роспотребнадзора.«В наших общих интересах вернуться к жизни, свободной от ограничений и условностей. Берегите себя и своих близких», - резюмировал градоначальник.