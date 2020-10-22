Он призвал жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.
Исполняя свои полномочия, власти Владимира принимают необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, передаёт пресс-служба слова Андрея Шохина.
«Мы благодарны врачам и всем медицинским работникам за квалифицированную помощь нашим жителям. Прошу всех помнить простое житейское правило: болезнь лучше предупредить, чем болеть и лечиться», - обращается мэр Владимира к горожанам.
Далее владимирцев призывают пользоваться средствами индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию и другие рекомендации.
«Отдельно обращаюсь к владимирцам старшего поколения. Вам непросто соблюдать режим самоизоляции, но ваши мудрость и ответственность одолеют любые неурядицы. В жизни бывало немало трудностей - переживем и эту», - уверен Андрей Шохин.
Завершается послание благодарностью тем, кто соблюдает правила Роспотребнадзора.
«В наших общих интересах вернуться к жизни, свободной от ограничений и условностей. Берегите себя и своих близких», - резюмировал градоначальник.