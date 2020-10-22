Компьютерная томография легких не помогает диагностировать коронавирусной инфекцию, пояснил профессор Игорь Тюрин.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава России, профессор Игорь Тюрин считает, что людям не стоит делать компьютерную томографию (КТ) профилактически без назначения врача, надежным методом диагностики COVID-19 является ПЦР-тест.Он отметил, что во многих регионах России сегодня наблюдается ажиотаж в диагностических отделениях."В целях диагностики COVID-19 граждане массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию (КТ) легких. КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции. Это означает, что если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией. Потому что наличие или отсутствие ковида может установить только лабораторная диагностика, только ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты", - пояснил Тюрин.Специалист подчеркнул, что самый точный и надежный признак того, что у пациента коронавирусная инфекция – это ПЦР-реакция, которая берется с помощью обычного мазка из горла, из зева, и КТ к диагностике коронавирусной инфекции в этом смысле не имеет никакого отношения."КТ не является методом скрининга. Это значит, что люди, у которых нет никаких респираторных симптомов, не должны делать КТ в целях профилактики. Это не имеет абсолютно никакого смысла, загружает систему здравоохранения, мешает работать всем без исключения", - подчеркнул профессор.Он добавил, что, если при КТ выявляются какие-то изменения в легких, это совершенно не означает наличие у пациента коронавирусной инфекции. Такие изменения могут возникать при других респираторных заболеваниях, например, при гриппе.Он также отметил, что КТ – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента. Если у кого-то из пациентов предполагается коронавирусная или респираторная инфекция, и он болен в течение 4-6 дней, ему можно и нужно сделать рентгеновский снимок. Если на снимке к концу первой недели болезни не будет изменений, значит, "их не будет и при КТ, и делать такому пациенту КТ не имеет никакого смысла", указал специалист.Тюрин также призвал граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай". Это позволит оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.