В начале сентября в Ютубе появился фильм журналиста ВГТРК Александра Рогаткина, посвященный трагическим событиям осени 2004 года. Тогда террористы захватили школу в североосетинском городе Беслан и убили множество заложников, среди которых были дети.

В начале сентября в Ютубе появился фильм журналиста ВГТРК Александра Рогаткина, посвященный трагическим событиям осени 2004 года. Тогда террористы захватили школу в североосетинском городе Беслан и убили множество заложников, среди которых были дети.За несколько дней фильм собрал сотни тысяч просмотров. Но вскоре администрация видеохостинга по неизвестным причинам наложила на картину ограничения. Её нельзя было посмотреть без регистрации на сервисе, а перед просмотром зрителям высвечивалось предупреждение о том, что содержание может оказаться неприемлемым и оскорбительным для некоторой аудитории. Для запуска ролика необходимо нажать кнопку с надписью "Я понимаю и желаю продолжить".Некоторых пользователей Ютуба такие действия возмутили, о чем те написали в комментариях. Представители Общественной палаты России расценили это как попытку давления на патриотически настроенных российских авторов, а также других каналов, занимающих объективную или нейтральную позицию по отношению к России.В результате прокуратура Москвы подала в Таганский суд города иск против медиагиганта Google, владеющего видеохостингом. В нем правоохранители требовали от компании восстановить свободный доступ к просмотру ленты для всех пользователей. Суд удовлетворил требования госоргана.Глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев отметил, что видеохостинг уже не раз блокировал различные русскоязычные каналы, без предупреждения занося их в черный список. В связи с этим Фадеев призвал к изменениям в законодательстве в отношении к Google с целью защиты прав российских СМИ и блогеров.