Проникнув в помещение ломбарда, злоумышленники вскрыли монтировкой сейф, откуда похитили ювелирные изделия и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из уголовного розыска Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемых в краже из ломбарда», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию с заявлением обратился 38-летний представитель организации. Он сообщил, что в помещение ломбарда проникли неизвестные и похитили ювелирные изделия.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции поэтапно задержали двоих подозреваемых: на Строгинском бульваре – 43-летнего москвича, а несколькими часами позже в г. Люберцы – его 51-летнего подельника.Установлено, что мужчины в ночное время по пожарной лестнице поднялись на второй этаж торгового центра. Путем отжатия оконной рамы они проникли в здание, а затем, взломав дверь, – в находящийся там ломбард. Злоумышленники вскрыли монтировкой сейф, откуда похитили ювелирные изделия и денежные средства. Общий материальный ущерб составил более 500 тысяч рублей. Похищенным имуществом и денежными средствами они распорядились по своему усмотрению.Следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия направленные на розыск и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56