Собственник приводит земельный участок в порядок.

Земельный участок и здания на Студеной Горе, 14 «А» являются частной собственностью ООО «Ташир-Владимир». По закону именно компания-владелец несёт ответственность за содержание имущества в надлежащем состоянии.Администрация Ленинского района неоднократно направляла компании письменные требования ограничить доступ посторонних лиц на травмоопасные руины.«Собственника оштрафовали, и он начал исправляться: объект был огражден и взят под охрану, а затем руководство компании приняло решение о демонтаже развалин и расчистке территории земельного участка», - пояснили ситуацию в пресс-службе администрации Владимира.Отметим, что участок находится в зоне О-1, а это значит, что земля предназначена для размещения объектов общественного, культурно-бытового, социального, административного и делового назначения.