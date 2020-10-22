Собственник приводит земельный участок в порядок.
Земельный участок и здания на Студеной Горе, 14 «А» являются частной собственностью ООО «Ташир-Владимир». По закону именно компания-владелец несёт ответственность за содержание имущества в надлежащем состоянии.
Администрация Ленинского района неоднократно направляла компании письменные требования ограничить доступ посторонних лиц на травмоопасные руины.
«Собственника оштрафовали, и он начал исправляться: объект был огражден и взят под охрану, а затем руководство компании приняло решение о демонтаже развалин и расчистке территории земельного участка», - пояснили ситуацию в пресс-службе администрации Владимира.
Отметим, что участок находится в зоне О-1, а это значит, что земля предназначена для размещения объектов общественного, культурно-бытового, социального, административного и делового назначения.