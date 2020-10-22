По данным страховой компании «Согласие», стихийные бедствия являются причиной 34% страховых случаев в страховании имущества физических лиц (ИФЛ).
По данным страховой компании «Согласие», стихийные бедствия являются причиной 34% страховых случаев в страховании имущества физических лиц (ИФЛ). В январе-сентябре 2020 года компания урегулировала 225 страховых случаев по ИФЛ, произошедших в результате стихийных бедствий, – на 148 больше, чем годом ранее. Выплаты по сравнению с тремя кварталами 2019 года выросли в 3,3 раза до 7,6 млн руб.
За 9 месяцев 2020 года в Удмуртской Республике урегулировано 135 страховых случаев, в Вологодской области – 30, в Архангельской – 16, в Кировской – 6, в Кемеровской области и столичном регионе – по 5, в Новгородской области – 4, в Омской, Нижегородской и Костромской областях – по 3. Остальные 66 выплат пришлись на другие регионы.
Самые крупные выплаты (на сумму более 300 тыс. руб.) получили клиенты, имуществу которых нанесли ущерб ливни. В Московской области страховая компания «Согласие» выплатила 613,9 тыс. руб. двоим клиентам по этой причине. В Архангельской области выплачено 887,2 тыс. руб. 4 страхователям, чье имущество было повреждено в результате ураганов. В Вологодской области столько же страхователей получили возмещение в размере 866 тыс. руб. в результате наводнения. В Удмуртской Республике выплаты «Согласия» по 4 страховым случаям, произошедшим из-за ураганов, составили 771,8 тыс. руб.
В основном, возмещение в результате стихийных бедствий выплачено в регионах со сравнительно распространенной практикой страхования жилой недвижимости. По оценке специалистов «Согласия», самая большая доля застрахованного жилья в целом по стране (28%) – в Костромской области. В Вологодской и Кировской областях она составляет 27% и 24% соответственно, в Удмуртской Республике и столичном регионе – по 20%, в Кемеровской области – 17%. Доля в Нижегородской и Архангельской областях – по 15%, в Новгородской – 13%, в Омской – 6%.
В целом по России застраховано 11% жилья (17% домов и 8% квартир). Владельцы квартир преимущественно заключают договоры страхования отделки, домашнего имущества и гражданской ответственности перед соседями. Собственники домов в первую очередь страхуют конструктивные элементы с отделкой и оборудованием.
Справка о страховой компании «Согласие»: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании «Согласие» включает 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2019 г. премия «Согласия» составила 33,5 млрд руб., выплаты – 21,3 млрд руб. Компании присвоены рейтинги рейтинговых агентств Fitch и «Эксперт РА», а также рейтинг привлекательности работодателя наивысшего уровня A.hr от аналитического агентства «БизнесДром».
Пресс-служба страховой компании «Согласие»
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