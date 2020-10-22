В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Адвокат семьи погибшего водителя уверен: никакой пощады артисту не может быть.

В Мосгорсуде началось рассмотрение апелляции Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Адвокат семьи погибшего водителя уверен: никакой пощады артисту не может быть.Актер раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить приговор. Михаил Ефремов объяснил, что до последнего не признавал свою вину из-за бывшего защитника Эльмана Пашаева.Против удовлетворения жалобы звезды выступил адвокат родственников погибшего водителя Александр Добровинский. При этом он назвал допустимым вариант перевода Ефремова из колонии общего режима в поселение.Накануне Актер рассчитался с потерпевшими. Знаменитость выплатила семье курьера Сергея Захарова три миллиона рублей. Добровинский отметил, что родственники пока не получили компенсацию.Напомним, суд вынес приговор Ефремову 9 сентября. Артист получил восемь лет лишения свободы за аварию, повлекшую смерть человека. Сейчас звезда находится в следственном изоляторе "Водник".Правозащитник Георгий Иванов сообщил, что в камере, где содержится актер, неплохие условия. В помещении есть кровати, раковина, стол, холодильник, телевизор и огороженный туалет.Администрация СИЗО выдала положительную характеристику. Артист ведет себя спокойно, соблюдает правила и внутренний распорядок, а также охотно идет на контакт.