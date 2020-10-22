Злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры оставил мобильный телефон без присмотра, и через приложение похитил денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 37-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже денежных средств с банковской карты.В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя района. Он рассказал, что с его банковского счета пропали денежные средства в размере 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого – 37 летнего приезжего мужчину.Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался удобным моментом, когда хозяин квартиры отошел в другую комнату, оставив мобильный телефон без присмотра, и через приложение похитил денежные средства. Часть похищенных денег он успел потратить.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93