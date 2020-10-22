Ночью дорожники проведут уборку.

Владимирские коммунальщики сегодня завершили ремонт проезжей части на улице Чайковского. Но движение транспорта там возобновится только завтра.Ночью дорожники проведут уборку. А с утра в рейс пустят первые троллейбусы. Работы по перекладке теплосетей на Чайковского начались пятнадцатого сентября и должны были завершиться в понедельник. Но строители , из -за погодных условий, не успели вовремя положить асфальт. Всего на этот проект было выделено сорок миллионов рублей.Алексей Шумник начальник управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Предстоит еще работы по уборке и так же в ночное время будут подвешены контактные сети нашего троллейбусного парка. И так же в 5 утра пойдут троллейбусы и движение будет открыто.И сегодня началась подготовка к ремонту инженерных коммуникаций на Октябрьском проспекте. Коммунальщики начали возводить ограждения. Движение по проспекту будет ограничено уже завтра утром. Из шести полос , для проезда останутся только две. Работы продлятся, ориентировочно, полтора месяца. Как перекрытие проспекта скажется на транспортных потоках в центре города? Расскажем об этом в дневном выпуске вестей.