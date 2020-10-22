Петушинским районным судом вынесен приговор 60-летнему местному жителю.

Петушинским районным судом вынесен приговор 60-летнему местному жителю.Установлено, что 17 марта 2020 года во время ссоры на почве внезапно возникшей личной неприязни мужчина нанес один удар ножом в грудь своей жене.Она скончалась на месте преступления, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Несмотря на частичное признание вины в совершении преступления в состоянии аффекта, ему вынесен обвинительный приговор -8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.