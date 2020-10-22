В полицию обратился 25-летний студент из Камеруна. Он рассказал, что на автовокзале у него украли два чемодана с личными вещами, передает сайт . Общую сумму ущерба он оценил в миллион ..

В полицию обратился 25-летний студент из Камеруна. Он рассказал, что на автовокзале у него украли два чемодана с личными вещами, передает сайт "". Общую сумму ущерба он оценил в миллион рублей.Благодаря записям с камер наружного наблюдения подозреваемых удалось установить и оперативно задержать в подмосковных Люберцах. Похищенные вещи вернули молодому человеку, а злоумышленников арестовали.