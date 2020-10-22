В результате осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли пакеты с наркотическим средством – метилэфедроном...

«Сотрудники ОР ППСП Отдела полиции «Жулебинский» ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали супружескую пару по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – метилэфедрона», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе патрулирования территории на 8 километре МКАД сотрудники полиции обратили внимание на двух молодых людей, которые, передвигаясь на автомобиле каршеринга, остановились на обочине у «воздушного» перехода. При виде полицейских данные граждане стали нервничать, в связи с чем было принято решение произвести их досмотр. В результате в автомобиле были обнаружены и изъяты пакеты с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – метилэфедрон, общей массой более 200 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении 33-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 38-летний мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18