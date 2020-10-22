Он закрыт официально постановлением губернатора.

Как сообщает пресс-служба Владимирской администарции, с 21 октября пожароопасный сезон во Владимирской области официально считается закрытым. В этом году с большинством опасных ситуаций соответствующие службы справлялиь успешно и оперативно. Хотя пожары во Владимирской области происходят регулярно, чаще всего по халатности населения.Зато в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось число очагов природных и техногенных возгораний – на 28 процентов и общей площади лесных пожаров – на 52 процента.За пожароопасный период 2020 года в регионе зарегистрировано 89 очагов природных пожаров на общей площади около 78 га. Но обычно поар успевали потушить, пока он не вышле за пределы одного гектара. Лесные пожары в этмо году тушили 808 человек. Основные силы и средства – пожарно-химические станции «Владлесхоза» областного Департамента лесного хозяйства. Случаев перехода природных пожаров на населённые пункты не допущено.В этом году Департамент лесного хозяйства Владимирской области значительно расширил парк спецтехники, задействованной в мониторинге и тушении возгораний в лесных массивах: приобретено 19 единиц техники и 10 единиц оборудования на сумму 15 млн 775 тыс. рублей.Контроль пожароопасной обстановки в регионе осуществлялся с использованием космического мониторинга, авиапатрулирования, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, систем видеомониторинга, а также путём привлечения оперативных групп.