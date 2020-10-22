Преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова удостоена знака отличия «За благодеяние».

Руководитель Владимирского областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики», преподаватель Владимирского базового медицинского колледжа Ирина Лопанова удостоена знака отличия «За благодеяние». Ирина Михайловна поощрена за активное участие в подготовке и проведении Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.В период первой волны пандемии она возглавляла областной штаб акции «#МыВместе». Ирине Лопановой была присуждена региональная премия «За лучший проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории Владимирской области».Добровольцы акции #МыВместе оказывали оперативную помощь тем, кому это было необходимо, отрабатывая заявки, поступившие на специальную «горячую линию». Купить продукты или лекарства, заплатить за коммунальные услуги – эти направления помощи волонтёров были востребованы более всего.Отдельным блоком стояла работа с гражданам старше 65 лет, находящимися на самоизоляции. Была проведена акция по доставке представителям старшего поколения более 20 тыс. благотворительных наборов продуктов по всему региону. Ещё более 500 продуктовых наборов было передано участникам и ветеранам войны в преддверии Дня Победы в рамках благотворительного проекта «Вам, родные».Кроме всего, волонтёры предоставляли бесплатный транспорт для медработников, доставляли продукты и лекарства медикам и членам их семей, поставляли средства индивидуальной защиты в лечебные учреждения.Также важным направлением работы была кампания по вручению извещений гражданам, находившимся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией. В этом волонтёры помогали сотрудникам Роспотребнадзора. Более 3 тыс. человек получили извещения от добровольцев #МыВместе.