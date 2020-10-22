Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу предпринимателей не вводить жесткие ограничения с связи с пандемией коронавируса. Главнокомандующий заявил, что на этот счет беспокоиться не стоит.

Президент России Владимир Путин отреагировал на просьбу предпринимателей не вводить жесткие ограничения с связи с пандемией коронавируса. Главнокомандующий заявил, что на этот счет беспокоиться не стоит.Текущая ситуация с пандемией коронавируса в России вызывает тревогу. Рост числа заболевших растет, места в больницах заполняются.Эксперты предупреждают, что если граждане продолжат безответственно относиться к использованию средств индивидуальной защиты, то ресурсов может не хватить на всех заболевших. Россиян призывают по возможности работать из дома и не посещать места с большим скоплением людей.При этом многих граждан, в том числе предпринимателей, интересует вопрос, будет ли введен второй локдаун в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Российский президент внес ясность в этот вопрос.Владимир Путин сообщил, что введение жестких ограничений в стране не планируется. Главнокомандующий уточнил, что у правительства такие намерения отсутствуют.Стоит отметить, что Путин затронул эту тему из-за обращения бизнесменов. Предприниматели опасались, что по малому и среднему бизнесу будет нанесен новый удар, если введут карантин.Эксперты полагают, что текущего контроля за соблюдением ограничительных мер вполне достаточно, передает сайт . Усиливать его сейчас нет никакой необходимости.