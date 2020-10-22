Ссора между сожителями произошла во время распития спиртных напитков.

В квартире дома на Либерецкой в Коврове, где проживала пара, между возлюбленными произошёл конфликт. Причина ссоры – длительное злоупотребление алкоголем. Интересно, что скандал разгорелся во время распития спиртного.Тем не менее, в ходе перепалки женщина взяла нож и нанесла своему сожителю два удара ножом в область живота и шеи. На следующий день мужчина скончался в ЦГБ Коврова.Обвиняемая вину в совершении указанного преступления признала полностью. Приговор – 6 лет общего режима.Приговор суда не вступил в законную силу.