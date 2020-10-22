Мужчина осуждён на 12 лет колонии строгого режима.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что житель Меленок совершил три преступления. Об этом сообщает пресс-служба местного городского суда.Сначала он украл у своего друга мобильный телефон. Потом попытался отобрать у женщины в «пивнухе» бутылку пенного и даже ударил её кулаком в живот. Однако потерпевшей на помощь пришла продавщица магазина, которая выгнала назойливого мужчину.Третье преступление он совершил в ходе совместного распития спиртного с ещё одним своим товарищем. Дело дошло до поножовщины. Пьяный житель Меленок нанёс другу несколько ударов клинком в голову, шею, туловище и избил ногами. От телесных повреждений собутыльник скончался.Меленковский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.В ч.2 ст.158 УК РФ, ч.3 ст.30, п.Г ч.2 ст.161 УК РФ и ч.1 ст.105 УК РФ. Общий срок - 12 лет колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.