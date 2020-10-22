За сутки умерли ещё три пациента.

За минувшие сутки в Костромской области ковид диагностирован у 98 человек. Среди них - 61 житель областного центра. Семь инфицированных прибавилось в Красносельском районе, шестеро - в Шарье. По пять заболевших - в Костромском и Нерехтском районах, четыре – в Галичском. По два пациента - в Солигаличе и Парфеньевском районе, по одному – в Сусанино, Мантурово, Нее, Вохме и Буе.Количество жертв коронавируса в регионе увеличилось на 3 человека.По сведениям на 22 октября, в больницах Костромской области находятся 259 человек. 1319 больных лечатся на дому.Добавим, что за сутки в стране зарегистрирован 15 971 человек, заболевший ковидом.