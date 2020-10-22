На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления - Соколова Елена Викторовна.

27 октября Управление Росреестра по Владимирской области проведет прямую телефонную линию с населением Владимирской области по вопросам кадастровой оценки недвижимости.На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления - Соколова Елена Викторовна.Время проведения прямой линии с 14:00 до 16:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-41.