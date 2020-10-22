По предварительным данным, дорогу откроют ориентировочно в 15-00.

По предварительным данным, дорогу откроют ориентировочно в 15-00.Напомним, что в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе больше месяца. Предполагалось, что с 5.00 15 сентября до 24.00 19 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Чайковского на участке от дома 30 до дома 40а. Однако ремонт затянулся на боле долгий срок.Объезд места ремонта по второстепенным улицам создавал постоянные пробки в этом районе.