Широкий резонанс вызвал распространившийся по Сети ролик, снятый в городской больнице №12 Барнаула, где лечатся заразившиеся коронавирусом люди. На записи виден подвал, заполненный черными ..

Широкий резонанс вызвал распространившийся по Сети ролик, снятый в городской больнице №12 Барнаула, где лечатся заразившиеся коронавирусом люди. На записи виден подвал, заполненный черными мешками. Оператор уверил зрителей, что в них находятся тела умерших пациентов.В Министерстве Алтайского края отрицать этого факта не стали. Чиновники объяснили, что типовой проект здания больницы не предусматривает такого количества специальных помещений для хранения тел умерших, передает . Также в самой больнице не хватает патологоанатомов.Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что и родственники погибших не забирают тела. Делают они так не из злого умысла, а потому, что в связи с карантином были закрыты ритуальные залы.