Она рассказала о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснила такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта»...

Сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве провела онлайн-лекцию для учащихся 8-9 классов ГБОУ г. Москвы «Специальное учебно– воспитательное учреждение № 1» в рамках Общероссийской акции.Встреча состоялась в режиме прямой трансляции при помощи web-технологий. Сотрудник УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Наталья Которова провела профилактическое мероприятие со школьниками. Она рассказала о моментах наступления уголовной ответственности, разъяснила такие понятия как «незаконный сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта» и «незаконная перевозка» наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделила административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотиков.Во время мероприятия молодые люди задавали полицейскому интересующие их вопросы о том, как себя вести, чтобы не нарушать закон, как помочь другу, если выявлен факт употребления наркотиков, куда можно обратиться за помощью. Наталья Которова подробно ответила на все вопросы и призвала аудиторию ценить и сохранять свое здоровье, придерживаться здорового образа жизни, духовно и творчески развиваться.В конце мероприятия Наталья Которова довела до педагогов и учеников информацию о том, что сейчас на территории города Москвы проводиться Общероссийская антинаркотическая акция. Также она предложила аудитории оказать содействие сотрудникам полиции в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Она обьяснила, что любой желающий может обратиться в органы внутренних дел по телефону «02» (с моб. «102») или оставить обращение на сайте ГУ МВД России по г. Москве.УНК ГУ МВД России по г. Москве