Теперь Лунь снова может летать.

История с травмированным Лунём, которого на дороге подобрал натуралист Сергей Волков близится к счастливому финалу. Животное прошло курс лечения в Московском центре реабилитации диких птиц. Теперь Лунь снова может летать.Напомним, молодой луговой лунь неподвижно сидел на обочине дороги и даже не реагировал на проезжающие мимо машины. Странное поведение привлекло внимание Сергея Волкова, ему удалось приблизиться к птице и забрать с собой к ветеринару. Оказалось, лунь сломал крыло. Сейчас, как сообщает сам спаситель, пернатого готовят к выпуску в дикую природу. Но, так как птица поломала и часть своих перьев, ей необходим новый комплект. Перья редкие, как только их найдут - лунь будет возвращён домой.