Госдума в первом чтении одобрила повышение ставки НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей.

Госдума в первом чтении одобрила повышение ставки НДФЛ на доходы более пяти миллионов рублей.С 1 января следующего года ставка для них вырастет до 15% с 13%. По поручению президента увеличенный налог направлен на создание дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями. В том числе с редкими, сообщилаКо второму чтению кабмин и депутаты намерены принять поправки, которые позволят не взимать повышенный налог в ряде случаев.