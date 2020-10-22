Под подоконником одного из домов по месту происшествия изъято 76 свертков, общей массой 185,6 граммов с веществом, содержащим согласно справке об исследовании амфетамин...

Оперативники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве задержали молодого человека, подозреваемого в попытке сбыта психотропного вещества.В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный предположительно делает закладки. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по адресу места происшествия задержали подозреваемого – 18-летнего жителя Подмосковья, при котором находились 30 свертков, общей массой 49 граммов с неизвестным веществом. Согласно справки об исследовании оно содержит психотропное вещество – амфетамин. Далее под подоконником одного из домов по месту происшествия изъято 76 свертков, общей массой 185,6 граммов с веществом, также содержащим согласно справке об исследовании амфетамин. Вышеуказанные вещества задержанный хранил для дальнейшего сбыта, но свой преступный умысел не смог довести до конца, так как был задержан сотрудниками полиции.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60