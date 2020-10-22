Сотрудники МЧС вызволили его из заблокированного автомобиля.

21 октября в 19:28 в МЧС региона поступил сигнал о ДТП на 18 километре трассы «Юрьев-Польский – Кольчугино».На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, инспекторы ГИБДД. В результате аварии столкнулись два транспортных средства. Имеется пострадавший, которого сотрудники МЧС вытащили из заблокированного автомобиля. Судя по фотографиям с места происшествия, среди участников ДТП - продуктовая фура.«Всего в ликвидации последствий происшествия принимали участие 14 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС 6 человек, 3 единицы техники», - сообщает пресс-служба ведомства.