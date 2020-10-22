В результате рейда проверено 28 автобусов, 5 из которых осуществляли организованные перевозки групп детей.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского и грузового транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейдовые мероприятия по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при пассажирских перевозках автобусами и грузового транспорта.В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.В результате проведения рейда было проверено 28 автобусов, из них 5, осуществляющих организованные перевозки групп детей. Выявлено 7 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, 4 нарушения водителями грузового транспорта, 3 транспортных средства, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.Госавтоинспекция в очередной раз обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности - перевозкой групп детей, с требованием о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись с пониманием к данным мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности жителей и гостей нашего региона.