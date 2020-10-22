В результате рейда проверено 28 автобусов, 5 из которых осуществляли организованные перевозки групп детей.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского и грузового транспорта, профилактики правонарушений в сфере организации пассажирских перевозок и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» провели рейдовые мероприятия по контролю за обеспечением безопасности дорожного движения и транспортной безопасности при пассажирских перевозках автобусами и грузового транспорта.
В период проведения мероприятия особое внимание уделялось проверке автобусов, осуществляющих организованные перевозки групп детей, техническому состоянию транспортных средств, перевозящих пассажиров, наличию документов, предусмотренных Правилами дорожного движения, проведению предрейсового медицинского осмотра водителей, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей.
В результате проведения рейда было проверено 28 автобусов, из них 5, осуществляющих организованные перевозки групп детей. Выявлено 7 нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей автобусов, 4 нарушения водителями грузового транспорта, 3 транспортных средства, в конструкцию которых внесены изменения без соответствующего разрешения Госавтоинспекции. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях.
Госавтоинспекция в очередной раз обращается к организациям, предприятиям и учреждениям, занимающимся перевозкой пассажиров, в особенности - перевозкой групп детей, с требованием о необходимости обеспечения безопасных условий для движения автобусов, усиления контроля за водительским составом и техническим состоянием автобусов в процессе их эксплуатации.
Также Госавтоинспекция просит водителей и пассажиров отнестись с пониманием к данным мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности жителей и гостей нашего региона.