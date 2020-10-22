Пользуясь доверием со стороны работодателя и имея доступ к его личным вещам, злоумышленник переводил денежные средства с банковской карты пенсионера на подконтрольные ему счета...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты в размере около 5 миллионов рублей.В полицию обратился 84-летний москвич. По словам заявителя, с его банковской карты пропала крупная сумма денежных средств.Как было установлено, пожилой мужчина начал делать ремонт в принадлежащей ему квартире, расположенной на улице Миклухо-Маклая, и при оплате с банковской карты подрядчикам за услуги обнаружил, что на ней недостаточно денег.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенка задержали подозреваемого – 36-летнего ранее судимого жителя Подмосковья. Установлено, что мужчина работал у заявителя водителем. Пользуясь доверием со стороны работодателя и имея доступ к его личным вещам, злоумышленник переводил денежные средства с банковской карты пенсионера на подконтрольные ему счета, а также приобретал для себя лично товары в интернет-магазинах. Похищенными денежными средствами и товарами он распоряжался по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60