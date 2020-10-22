"Следствие предполагает, что фигуранты причастны более чем к 140 фактам противоправной деятельности", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств страховых компаний.Предварительно установлено, что участники организованной группы получили доступ к архивной информации, касающейся оформления страховых случаев при ДТП на территории различных субъектов России. Злоумышленники изготавливали подложные экспертные заключения, платежные документы, договоры, а также досудебные претензии и исковые заявления, которые впоследствии подавали в страховые фирмы и суды. Предоставленные ими претензии и иски удовлетворялись полностью или частично.Следствие предполагает, что фигуранты причастны более чем к 140 фактам противоправной деятельности. Ущерб, причиненный соучастниками, превысил 7 млн рублей.На основании материалов ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Предъявлено обвинение шести гражданам в возрасте от 23 до 47 лет, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.