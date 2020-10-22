Фигурант незаконно перевел деньги со счета жительницы Нижегородской области.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 (кража с банковского счета).В июле текущего года в сотрудники ОМВД России по Вязниковскому району от коллег из Нижегородской области получили информацию о хищении денег у жительницы Дзержинска. Предположительно, противоправный факт произошел на территории Вязников.Сотрудники вязниковской полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проанализировали записи с камер видеонаблюдения, установленных у банкоматов в разных точках города. В результате предположения полицейских подтвердились, личность злоумышленника была установлена.Фигуранта задержали по месту жительства.По версии следствия, потерпевшая доверяла банковскую карту своему приятелю, который дружил с обвиняемым и неоднократно передавал ему карту для оплаты покупок в магазине. Фигурант, взяв в очередной раз чужую банковскую карту, подключил её к приложению в своем телефоне и перевел с неё более 19 000 рублей, которые впоследствии обналичил, чтобы потратить на личные нужды.В содеянном обвиняемый сознался.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.