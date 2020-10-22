Гражданин вёл себя агрессивно по отношению к пассажирам, провоцировал конфликт. На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал...

«20 октября около 15 часов в полицию поступила информация от граждан о хулиганских действиях мужчины 1999 г.р. в вагоне Московского метрополитена, следовавшего по Сокольнической линии в районе станции «Охотный ряд». Гражданин вёл себя агрессивно и неадекватно по отношению к пассажирам, провоцировал конфликт. На неоднократные требования прибывших полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, оказывал активное сопротивление. В связи с чем, сотрудники были вынуждены применить физическую силу для доставления гражданина в территориальное подразделение органа внутренних дел. В отношении него составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Кроме того, собранный материал по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ будет направлен в следственные органы для принятия процессуального решения.По факту произошедшего проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18