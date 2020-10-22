Прокуратурой Судогодского района проведена проверка соблюдения законодательства о закупках лекарственных препаратов для государственных нужд.

Прокуратурой Судогодского района проведена проверка соблюдения законодательства о закупках лекарственных препаратов для государственных нужд. Выявлены нарушения порядка осуществления закупок в деятельности Судогодской центральной районной больницы им. Поспелова по закупке лекарственных средств, направленные на незаконное ограничение количества участников закупки, путем необоснованного установления дозировки лекарственных препаратов без возможности кратности его дозировки. Главному врачу учреждения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.Также в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП (утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), по результатам рассмотрения которого главный врач учреждения оштрафован.Помимо этого, выявлен факт отсутствия более 2 месяцев руководителя контрактной службы в указанном лечебном учреждении. В этой связи прокурором района на соответствующий приказ главного врача больницы принесен протест, который удовлетворён.В ходе проверки Лухтоновской специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната выявлены факты необоснования цены заключаемых договоров с единственными поставщиками.По фактам данных нарушений прокурором района директору школы-интерната внесено представление, которое находится на рассмотрении.(Фото: Pixabay)