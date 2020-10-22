В администрации региона состоялся брифинг с участием замгубернатора Сергея Шевченко.

22 октября в обладмнитистрации состоялся брифинг, посвящённый ситуации с коронавирусом. Замгубернатора Сергей Шевченко пояснил, что по темпам роста Владимирская область приближается к цифрам, которые фиксировались в мае. Пик был – 18-го числа, когда диагноз Covid-19 поставили 99 жителям региона.При этом возвращаться к майским ограничениям не планируется. Руководство региона призывает к самодисциплине и бережному отношению к своему здоровью.«Люди устали от требований пользоваться СИЗ, но важно, чтобы они ответственно относились к этим мерам», - добавил он.Отмечается, что обостряются сезонные простудные заболевания – ОРВИ и грипп.«Призываю всех заболевших не выходить из дома, а вызывать врача. Носить маску необходимо вне зависимости от самочувствия», - подытожил Сергей Шевченко.Добавим, что 21 октября было объявлено о закрытии с 24-го числа в регионе